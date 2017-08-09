مصدر قضائي فرنسي: العثور على سيارة حادث الدهس واعتقال مشتبه به
مصدر قضائي فرنسي: العثور على سيارة حادث الدهس واعتقال مشتبه به
02:56 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
العثور على سيارة حادث الدهس
باريس - (د ب أ):
صرح مصدر قضائي فرنسي بأنه تم العثور على السيارة التي تم بها تنفيذ حادث الدهس الذي استهدف جنودا في إحدى ضواحي باريس، وذلك على طريق 16 الذي يقود شمالا من المدينة.
وأضاف أنه تم اعتقال رجل كان داخل السيارة.
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