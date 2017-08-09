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بالصور.. 3 آلاف و805 طلاب بالثانوية يؤدون امتحانات الدور الثاني بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. 3 آلاف و805 طلاب بالثانوية يؤدون امتحانات الدور الثاني بكفر الشيخ

03:06 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، استعدادات المديرية لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة، والمقرر بدايتها، السبت المقبل، 12 أغسطس الحالي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن 3 آلاف، و805 طلاب وطالبة، سوف يؤدون امتحانات الدور الثاني في عدد 11 لجنة، وجرى الانتهاء من تجهيز 21 استراحة، لاستقبال المراقبين، والملاحظين، من المعلمين والمعلمات.

وكشف عن عقد الوزارة، اجتماعًا من خلال الفيديو كنفراس، اليوم الأربعاء، مع مسئولي تعليم كفر الشيخ، ترأسه الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة، وخالد عبدالحكم رئيس الإدارة العامة للامتحانات، لمناقشة التعليمات الخاصة بهذه الامتحانات، وكيفية وصول الصناديق وفتحها، وتوزيع الأوراق، على الطلاب، لضمان عدم تسرب الامتحانات.

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا مع مسئولي المديرية، لبحث كيفية تنظيم امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، بحضور قيادات المديرية، وجميع أعضاء غرفة العمليات، والمسئولون عنها، وذلك لمناقشة كيفية تنظيم هذه الامتحانات.

ووجه بمنع دخول المحمول، للجان برفقة الطلاب، منعًا لحدوث أعمال الغش، ومراقبة اللجان بالشكل الأمثل، للتصدي لكل سبل الغش، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية، مقرها مديرية التربية والتعليم، لمتابعة هذه الامتحانات.

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