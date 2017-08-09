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بالصور.. القوات المسلحة توزع 600 كرتونة أغذية مدعمة بدمياط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. القوات المسلحة توزع 600 كرتونة أغذية مدعمة بدمياط

02:58 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

توافد العشرات من أهالي قرى مركز فارسكور، بمحافظة دمياط، على سيارات تابعة للوحدة المحلية للمركز تحت إشراف اللواء ياسر حفناوي، رئيس الوحدة، للاستفادة من المواد الغذائية المدعمة التي طرحتها القوات المسلحة بهدف رفع المعاناة عن محدودي الدخل.

وقال حفناوي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنه جرى توزيع 600 كرتونة أغذية مدعمة داخل قرى المركز والمدينة، ومن المقرر استلام وتوزيع كميات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي مايو، أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، طرح 30 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة لأبناء المحافظة بسعر 25 جنيهًا للكرتونة بدلًا من 65 جنيهًا، يجري توزيعها بجميع مراكز المحافظة الخمسة.

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