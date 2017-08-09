مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي :

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب والده وصديقه، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم شمالي بوابة الرسوم بـ١٠ كيلو مترات، خلال عودتهم من احتفالات دير العذراء بجبل درنكة في أسيوط .

تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد منتصر عويضة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي القديم شمال بوابة الرسوم بـ١٠ كيلو مترات، ومصرع وإصابة 3 مواطنين عقب عودتهم من احتفالات دير العذراء بجبل درنكة بأسيوط.

وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي كانت متجهة من أسيوط إلى القاهرة خلال رحلة عودتهم من احتفالات دير العذراء بجبل درنكة باسيوط وصدمتها سيارة نقل، ما تسبب في انقلاب الملاكي أكثر من مرة وفر سائق السيارة النقل هاربًا.

وأسفر الحادث عن مصرع "ماريو ناجح زاخر" 17 عامًا، وإصابة والد المتوفي "ناجح زاخر إسرائيل" 42 عامًا، و مقيمان بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة وصديقه "مينا البدري تادرس" 18 سنة، ومقيم بمحافظة القليوبية.

وباستدعاء الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الضحايا بمعرفة مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا الدكتور هاني إسحاق شحاتة، تبين وفاة الأول متأثرًا بإصابته بكسر وتهشم في الجمجمة وتهتك وانفجار بنسيج المخ ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

وأضاف: "فيما تراوحت إصابات الثاني ما بين اشتباه مابعد الارتجاج وكسر مضاعف بالعمود الفقري ونزيف بالبطن وارتجاج بالمخ، والحالة العامة متوسطة.

وأودعت جثة المتوفى بمشرحة مستشفى المنيا العام، فيما جرى حجز المصابين بقسم الجراحة بمستشفى المنيا العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.