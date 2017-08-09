الأمن العام يضبط 13 تشكيلاً عصابياً و753 قضية مخدرات خلال أسبوع

كتب- علاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية والتي أشرف عليها اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال أسبوع -عن ضبط 753 قضية مخدرات و13 تشكيلا عصابيا ضموا 47 متهما وارتكبوا 24 حادث سرقة متنوعة بالإضافة إلى كشف غموض 70 حادثا في قضايا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، هتك عرض، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها البالغ عددهم 113 متهما.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 23 سيارة مسروقة، و9 سجناء هاربين من السجون، و28 مراقبا هاربا، و23 ألفا و935 قضية سرقة تيار كهربائي، و21 قضية أموال عامة متنوعة، و223 قضية أحداث متنوعة، و173 ألفا و141 مخالفة مرورية متنوعة، و12 ألفا و874 مخالفة مرافق متنوعة و4 آلاف و999 قضية تموينية متنوعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وجاري استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.