تيرلسون: زعيم كوريا الشمالية لا يفهم لغة الدبلوماسية

واشنطن (أ ش أ)

قلل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيرلسون من شأن تهديدات بيونج يانج لواشنطن، مشيرا إلى أن زعيم كوريا الشمالية لا يفهم "لغة الدبلوماسية"، وأكد أن بلاده لا تتجه لعمل عسكري وشيك ضد كوريا الشمالية.

وقال تيرلسون - وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء- إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل رسالة قوية لزعيم كوريا الشمالية حذره فيها من أنه إذا أقدمت بلاده على تهديد واشنطن فإن بيونج يانج ستلقى نارا وغضبا لم يشهده العالم من قبل".

ورأى وزير الخارجية الأمريكي تيرلسون أن نجاح أي استراتيجية دبلوماسية جديدة للتعامل مع الأزمة الكورية غير مضمون.

وكانت كوريا الشمالية قد هددت بأنها مستعدة لتلقين أمريكا "درسا قاسيا" بقوتها النووية الاستراتيجية وتوجيه ضربة عسكرية إلى جزيرة "جوام" الأمريكية.