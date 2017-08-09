كيف تستخرج بطاقة تموينية جديدة؟.. (فيديو جرافيك)

كتبت- عايدة رضوان:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا ببدء استخراج البطاقات التموينية لغير المقيدين بمنظومة الدعم، وحدد القرار الوزاري، 22 فئة مستحقة لاستخراج البطاقات.

ويرصد "مصراوي"، خطوات استخراج البطاقات التموينية، والمستندات المطلوبة:

1 - صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

2 - صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

3 - مستند بيان الحالة الاجتماعية أو الوظيفية الذي يدل على أحقية المتقدم في الحصول على البطاقة التموينية "في حالة الاستخراج لأول مرة".

4 - يقوم المواطن بملء الاستمارة المجانية المتوفرة بمكتب التموين، ثم يقوم المكتب بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، وإرساله إلى مركز الخدمة.

5 - يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناءً على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

6 - تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقًا بها تقريرًا مفصلًا به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات، ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

7 -يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوي على ( اسم صاحب البطاقة - الرقم القومي - عدد المستفيدين - تاريخ الاستلام بعد التوقيع - اسم البقال التمويني).

8- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية واثبات الشخصية للمستلم.

وتضمنت الفئات المستحقة، وفقًا لنص القرار: "المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك والمطلقات والمرآة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، العمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون".

كما تضمنت: "المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهرياً، أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهرياً، العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل".

وجاء في نص المادة الثالثة من القرار، أن البطاقات الجديدة سوف تقتصر على 4 أفراد، دون إضافة أفراد جدد، حتى إشعار آخر.