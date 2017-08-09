أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالأرقام.. توني كروس الجندي المجهول في ريال مدريد

Google+ Print
بالأرقام.. توني كروس الجندي المجهول في ريال مدريد بالأرقام.. توني كروس الجندي المجهول في ريال مدريد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سيطر ريال مدريد، على مباراة مانشستر يونايتد، والتي أُقيمت أمس الثلاثاء، في السوبر الأوروبي، بصورة مميزة للغاية بفضل العرض الرائع للاعبي وسط الملعب توني كروس، ولوكا مودريتش، وإيسكو، ليتوج الريال بالسوبر بعد فوزه على الشياطين الحمر 2-1 في مقدونيا.

وفي الوقت الذي ركز فيه البعض مع جاريث بيل وإيسكو وكريستيانو رونالدو، عند نزوله إلى أرض الملعب، كان هناك نجم آخر قدم مستوى مميز للغاية، ولكنه لم ينال حقه من الإشادة وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية وهو توني كروس.

ويعد توني كروس، من أفضل لاعبي وسط الملعب في العالم في الوقت الحالي، وذلك بعدما ارتفع مستواه بشكل ملحوظ منذ انضمامه إلى ريال مدريد في عام 2014 قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ مقابل 20 مليون إسترليني.

شاهد أيضا

وقدم كروس عرضًا مميزة للغاية، وهو ما تثبته الأرقام، حيث بلغت دقة تمريراته 96,1% بعدما مرر 73 كرة صحيحة من أصل 76، كما بلغت دقة تمريراته العرضية 42,9%.

ونوع كروس من تمريراته في جميع أنحاء الملعب، حيث مرر الكرة إلى الأمام بنسبة 26,3% وإلى اليسار بنسبة 19,7% وإلى اليمين بنسبة 35,5% وإلى الخلف بنسبة 18,4%.

وتوضح النسبة الماضية مدى أهمية كروس فمع الدقة الكبير لتمريرات كروس نجد أن أكثرها متوجه إلى الأمام أي أنه يساهم بشكل أساسي ومحوري في بناء هجمات ريال مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة

مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة