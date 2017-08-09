بالأرقام.. توني كروس الجندي المجهول في ريال مدريد

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سيطر ريال مدريد، على مباراة مانشستر يونايتد، والتي أُقيمت أمس الثلاثاء، في السوبر الأوروبي، بصورة مميزة للغاية بفضل العرض الرائع للاعبي وسط الملعب توني كروس، ولوكا مودريتش، وإيسكو، ليتوج الريال بالسوبر بعد فوزه على الشياطين الحمر 2-1 في مقدونيا.

وفي الوقت الذي ركز فيه البعض مع جاريث بيل وإيسكو وكريستيانو رونالدو، عند نزوله إلى أرض الملعب، كان هناك نجم آخر قدم مستوى مميز للغاية، ولكنه لم ينال حقه من الإشادة وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية وهو توني كروس.

ويعد توني كروس، من أفضل لاعبي وسط الملعب في العالم في الوقت الحالي، وذلك بعدما ارتفع مستواه بشكل ملحوظ منذ انضمامه إلى ريال مدريد في عام 2014 قادمًا من صفوف بايرن ميونيخ مقابل 20 مليون إسترليني.

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وقدم كروس عرضًا مميزة للغاية، وهو ما تثبته الأرقام، حيث بلغت دقة تمريراته 96,1% بعدما مرر 73 كرة صحيحة من أصل 76، كما بلغت دقة تمريراته العرضية 42,9%.

ونوع كروس من تمريراته في جميع أنحاء الملعب، حيث مرر الكرة إلى الأمام بنسبة 26,3% وإلى اليسار بنسبة 19,7% وإلى اليمين بنسبة 35,5% وإلى الخلف بنسبة 18,4%.

وتوضح النسبة الماضية مدى أهمية كروس فمع الدقة الكبير لتمريرات كروس نجد أن أكثرها متوجه إلى الأمام أي أنه يساهم بشكل أساسي ومحوري في بناء هجمات ريال مدريد.