«فولكس» تعزز حضورها في عالم كرة القدم بشراكة جديد مع «يويفا»

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ذكرت تقارير صحيفة اليوم الأربعاء، أن شركة «فولكس فاجن»، عززت حضورها في عالم كرة القدم، من خلال الاتفاق على عقد شراكة جديد مع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا).

واتفقت الشركة والاتحاد الأوروبي على توقيع عقد لمدة 4 أعوام، ليشمل بذلك بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي تقام مبارياتها في 13 دولة، تزامنا مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على انطلاق البطولة.

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وجاء الإعلان عن عقد الرعاية مع «يويفا»، بعد أسابيع من إعلان فولكس فاجن، أنها حلت مكان منافستها مرسيدس بنز، وباتت الراعي الرئيسي للاتحاد الألماني لكرة القدم.

يذكر أن شركة فولكس فاجن هي الراعي الرئيسي أيضًا لبطولة كأس ألمانيا، كما أنها تمتلك نادي فولفسبورج المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني (البوندسليجا)، والراعية أيضا لنادي آينتراخت براونشفيج المنافس بدوري الدرجة الثانية.