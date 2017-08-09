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شركة طيران سعودية تجبر الركاب على تغيير ملابسهم..والسبب

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مصراوي Masrawy

شركة طيران سعودية تجبر الركاب على تغيير ملابسهم..والسبب

02:35 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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كتبت- ميرا ماهر:

أثارت شركة الخطوط الجوية الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد وضعها قواعد وضوابط لما يرتديه المسافرون على متنها عبر موقعها الالكتروني، معللة ذلك بضمان مستوى لائق للمسافرين.

و ذكر موقع "bbc" أن الشركة شددت على منع الركاب من السفر في حال عدم الإمتثال إلى القواعد الخاصة بالملابس.

وبحسب صحيفة مكة السعودية"، فإنه يمنع النساء من ارتداء الملابس القصيرة أو الشفافة أو الضيقة دون أكمام، كما يمنع الرجال من ارتداء الشورتات.

وفي الوقت الذي سجلت فيه الشركة حالات عديدة من جنسيات مختلفة تم منعها من الصعود على متن الطائرة، كان العديد منهم يرتدي ملابس مخالفة للشروط، لم يتم رصد تاريخ ووقت إصدار تلك الشروط عبر موقع الشركة.

وبحسب الصحيفة، أبدى العديد من المسافرين تذمرهم بسبب عدم إبلاغهم مسبقاً بتلك الشروط أثناء الحجز، مما سبب لهم الكثير من الإحراج، واُضطر البعض الآخر لشراء ملابس أخرى لارتدائها من المطار، وألغى آخرون رحلتهم من خلال الشركة.

وتباينت التعليقات على صفحة"هاشتاج السعودية" عبر تويتر بين مؤيد ومعارض، حيث علق "نايف" أحد المتابعين مستنكراً: "الشركة تسمح للركاب بارتداء ملابس النوم وتمنع الشورتات؟"

فيما قال زائر يحمل اسم "ملهم مصمم شعارات" "إنه إجراء إيجابي من قبل شركة الطيران التي لا تقدم الكحول على متن رحلاتها، والتي توفر مساحة للصلاة على طائرتها".

وسخر  "سعيد القحطاني" قائلاً "طيب والمضيفات لابسين عبايات؟"

 

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