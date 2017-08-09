هذه الأطعمة والمشروبات تسبب الحموضة في الصيف

كتب- مصراوي:

أوضح عدد من الأطباء الروس، أن الاكثار من بعض الاطعمة والمشروبات خاصًة في فصل الصيف، تصيب الإنسان بالحموضة والعديد من المشاكل بالجهاز الهضمي، وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

لهذا إليك أشهر هذه الاطعمة لتجنب التعرض لتلك الحالات:

عصير البرتقال الطازج

اعتاد البعض بدء يومهم بتناول كوب من عصير البرتقال الطازج، غير مدركين أن عصائر البرتقال تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية التي ترفع من معدل الحموضة في المعدة، لذا لا يُنصح بتناول تلك العصائر على معدة فارغة.

المثلجات

بالرغم من أنها واحدة من الأطعمة الشائعة في فصل الصيف، إلا أن المثلجات تحتوي على اللبن و كميات كبيرة من الدسم ترفع من حموضة المعدة.

الفراولة والتوت

تعد من أكثر الفواكه التي يتناولها الناس في فصل الصيف. وبالرغم من الفائدة الكبيرة لتلك الثمار، إلا أنها تحوي نسبة كبيرة من المواد التي تحفز على إفراز العصارة المعدية وتسبب الحرقة.

اللحوم المشوية

خاصًة الحمراء منها تعتبر أصعب الأغذية للهضم، لاحتوائها على كميات كبيرة من البروتين والدهون.

الطماطم:

تعد الطماطم من أكثر الخضروات التي نتناولها بكثرة وخصوصا في موسم الصيف، وبالرغم من فائدتها الكبيرة لصحة القلب والشرايين، إلا أن عصارتها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض التي تتسبب بأعراض الحرقة وحموضة المعدة.