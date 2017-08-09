أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هذه الأطعمة والمشروبات تسبب الحموضة في الصيف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هذه الأطعمة والمشروبات تسبب الحموضة في الصيف

02:31 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

هذه الأطعمة والمشروبات تسبب الحموضة في الصيف

تصيب الإنسان بالحموضة والعديد من المشاكل بالجهاز ا

كتب- مصراوي:

أوضح عدد من الأطباء الروس، أن الاكثار من بعض الاطعمة والمشروبات خاصًة في فصل الصيف، تصيب الإنسان بالحموضة والعديد من المشاكل بالجهاز الهضمي، وفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

لهذا إليك أشهر هذه الاطعمة لتجنب التعرض لتلك الحالات:

عصير البرتقال الطازج

اعتاد البعض بدء يومهم بتناول كوب من عصير البرتقال الطازج، غير مدركين أن عصائر البرتقال تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية التي ترفع من معدل الحموضة في المعدة، لذا لا يُنصح بتناول تلك العصائر على معدة فارغة.

المثلجات

بالرغم من أنها واحدة من الأطعمة الشائعة في فصل الصيف، إلا أن المثلجات تحتوي على اللبن و كميات كبيرة من الدسم ترفع من حموضة المعدة.

الفراولة والتوت

تعد من أكثر الفواكه التي يتناولها الناس في فصل الصيف. وبالرغم من الفائدة الكبيرة لتلك الثمار، إلا أنها تحوي نسبة كبيرة من المواد التي تحفز على إفراز العصارة المعدية وتسبب الحرقة.

اللحوم المشوية

خاصًة الحمراء منها تعتبر أصعب الأغذية للهضم، لاحتوائها على كميات كبيرة من البروتين والدهون.

الطماطم:

تعد الطماطم من أكثر الخضروات التي نتناولها بكثرة وخصوصا في موسم الصيف، وبالرغم من فائدتها الكبيرة لصحة القلب والشرايين، إلا أن عصارتها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض التي تتسبب بأعراض الحرقة وحموضة المعدة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاستغناء عن الملح يهددك بنقص هذا العنصر

    هو وهي

  • قبل أن تطلب الإفطار في المكتب ..تعرف على أفضل أطعمة أثناء العمل

    هو وهي

  • وضع الكمادات بهذه الطريقة يساعد على محاربة حمى الأطفال

    هو وهي

  • احذر.. الدخول بالأحذية إلى المنزل قد يسبب لك هذه الأمراض

    هو وهي

إعلان

69790ecc52.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا