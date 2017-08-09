5 طرق منزلية للقضاء على قشرة الشعر.. منها "الإسبرين والحلبة"

كتب - هشام عواض:

تعتبر مشكلة قشرة الشعر من أكثر المشاكل التي تسبب لنا الحرج والإزعاج، كما أنهاتؤثر على صحة الشعر وجفافه.

وهناك عدة نصائح لتجنب الإصابة بالقشرة، منها عدم غسل الشعر أكثر من 3 مرات أسبوعيًا، لأن الشامبو يؤدي لإصابة الشعر بالجفاف ومن ثم تعرض للقشرة، وذكر موقع "reader's digest"، عدة طرق منزلية للقضاء على القشرة.

- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند له فاعلية في علاج القشرة ويترك رائحة زكية أيضاً، ويتم استخدامه بتدليك فروة الرأس بـ3 :5 معالق كبيرة من الزيت، والانتظار لمدة ساعة ثم شطف الشعر، ويمكنك أيضاً استخدام شامبو يحتوي على زيت جوز الهند.

– بودرة بذور الحلبة

لهذه البودرة الإمكانية لتخلصك من قشرة الشعر، وذلك بإذابة البودرة في كوب من الماء، ثم ضعي هذه الخلطة على شعرك واتركيها طوال الليل ثم اغسلي شعرك في الصباح.

– عصير الليمون

يمكنك أيضاً أن تستخدمي عصير الليمون في تدليك فروة رأسك قبل غسلها بالشامبو بـ 10 دقائق.

– الإسبرين

الإسبرين له فوائد علاجية كبيرة، ويمكنك أيضاً استخدامه في الوقاية من القشرة أوالتخلص منها، وذلك بطحن حبتين إسبرين ثم إضافتهما لزجاجة الشامبو، وقومي بتدليك الشامبو هذا قبل غسله.

– خل التفاح

اخلطي كوبًا من خل التفاح مع كوب ماء، ثم اغسلي شعرك مع تدليك فروة رأسك بها لمدة 15 دقيقة قبل الاستحمام، وللحصول على نتائج أفضل كرري هذه الوصفة لمدة أسبوعين قبل الاستحمام.