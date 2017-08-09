أمير سعودي يثير ضجة في فرنسا ..بسيارة من الذهب الخالص

كتبت-نرمين الجلاد:

انتشر فيديو لأمير سعودي يتباهى بسيارته أمام مجموعه من الناس في فرنسا، وتناقلته وسائل التواصل الإجتماعي وفقاً لمانشره موقع " morocco world news"

وأوضح الفيديو وجود الأمير "خالد بن مساعد" أحد أفراد العائلة المالكة أثناء خروجه من احد أرقي فنادق العاصمة البريطانية متوجها لسيارته المطلية بالذهب الخالص،في وجود عدد من الفرنسيين يلتقطون صور مع سيارته.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقرير أن الأمر أصبح حدث منتظما في السنوات الأخيرة ،وأن موسم تباهي الشباب الخليجي الثري بالسيارات بدأ في لندن مجددًا، كنوع من التنافس فيما بينهم، وخاصة في شهري يوليو وأغسطس ،حيث يجلب الشباب من الكويت والسعودية والإمارات سياراتهم إلى لندن كنوع من التنافس على لفت الأنظار.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أصحاب هذه السيارات يدفعون 20 ألف جنيه إسترليني لرحلة العودة فقط، من أجل نقل السيارة الواحدة عبر الجو لمسافة تزيد على 3 آلاف ميل.