مباحث تنفيذ الأحكام تنجح في تنفيذ 155 ألف حكم قضائي خلال أسبوع

كتب- علاء عمران:

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال أسبوع – عن تنفيذ 155 ألفا و36 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 694 حكم جنايات، و77 ألفا و565 حكم حبس، و59 ألفا و250 حكم غرامات و17 ألفا و527 حكم مخالفات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الصادر بحقهم الأحكام، واخطار النيابات المختصة لتولى التحقيق، وجارى تكثيف الحملات الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.