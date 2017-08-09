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بالصور.. بلاغ ضد مستشفى خاص ألقى نفايات طبية خطيرة في القمامة بالغربية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. بلاغ ضد مستشفى خاص ألقى نفايات طبية خطيرة في القمامة بالغربية

02:29 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

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الغربية – مروة شاهين:

أصدر المحاسب أحمد عبدالسميع رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، توجيهاته إلى المحاسب مسعد داود رئيس حي أول المحلة بضرورة تحرير بلاغ رسمي ضد مستشفى 6 أكتوبر الخاصة، لإلقاءها أعضاء بشرية ونفايات طبية خطرة، وسط أكوام القمامة المتراكمة بشوارع منطقة أبو شاهين التابعة لدائرة الحي.

ووجه رئيس المدينة في تعليمات إلى المحاسب محمد فاروق، رئيس لجنة الرقابة والمتابعة للنفايات الطبية بمجلس المدينة بمعاينة أكوام القمامة المعثور بها على أشلاء وأعضاء بشرية من نفايات طبية متراكمة بحاويات القمامة، وسط المنازل السكنية، ومدرسة الشهيد مالك مهران.

وحمل رقم البلاغ 5163 إداري قسم أول المحلة ضد مستشفى 6 أكتوبر الخاصة، بسبب نفايات طبية خطرة وأجزاء بشرية منسوبه إليها.

وتلقت غرفة الطوارىء والأجهزة الأمنية بلاغًا من المحاسب علاء عبدالنعيم عضو غرفة جهاز النظافة بحي أول يفيد بالعثور على أشلاء وأعضاء بشرية ونفايات طبية خطرة بحاويات القمامة المنزلية أمام مدرسة الشهيد مالك مهران بمنطقة أبوشاهين التابعة لحي أول المحلة.

في المقابل سادت حالة من السخط والغضب الشديدين على أهالي ومواطنين قاطنين بذات المنطقة خشية تعرضهم للإصابة بأمراض مزمنة أوسرطانات بسبب تجمعات الحشرات والكلاب الضالة على القمامة التي تحوي نفايات طبية سامة وخطرة.

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