إغلاق 96 منشأة غذائية وإعدام 2314 كيلو أغذية وعصائر فاسدة بالدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق 96 منشأة غذائية سياحية بالمنصورة، لعدم وجود تراخيص، بجانب إعدام 2314 كيلو أغذية وعصائر ومشروبات متنوعة لمخالفة المواصفات الصحية.

وقال "الشعراوي" فى تصريحات صحفية، عقب إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج الحملات التي قامت بها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية، إنه جرى سحب 517 عينة أغذية متنوعة، وتحرير 161 محضرًا، في إطار تكثيف الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، مشيرًا إلى المرور خلال الحملة على 373 منشأة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، واستمرار جهود مديرية الصحة في شن حـملات التفتيش على مختلف المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصًا على صحة وحياة المواطنين وتطبيق القانون لردع المخالفين.