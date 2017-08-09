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رئيس حي غرب المنصورة: "الفخراني" أقر بعدم وجود سكان بمنزله وطلب إصدار رخصة هدم

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مصراوي Masrawy

رئيس حي غرب المنصورة: "الفخراني" أقر بعدم وجود سكان بمنزله وطلب إصدار رخصة هدم

02:24 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

الفنان يحيي الفخراني مع رئيسة الحي

الدقهلية- رامي القناوي:

قالت المهندسة منال عطية الغندور، رئيس حي غرب المنصورة، إن الفنان يحيى الفخراني، تقدم بالعديد من الإنذارات من خلال محاميه، بعدم التعامل إلا من خلاله شخصيًا، فيما يخص العقار الذي يمتلكة بشارع عفيفي بمدينة المنصورة.

واضافت رئيس الحي، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنها فوجئت بمسئولة قرارات الإزالة بالحي تؤكد لها وجود الفنان يحي الفخراني أمامها بصحبة محاميه، ونجله ليطلب إصدار رخصة هدم للمنزل، ما دفعها إلى لقاءه، خاصة أنه تقدم مثله مثل كافة المواطنين بطلب عن طريق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بطلب الهدم.

وأشارت الغندور، إلى أن الفنان يحيى الفخراني وقع على كافة المستندات التي تقدم بها للحي، وجرى إرسال قرار الإخلاء الإداري لقسم شرطة أول المنصورة لبدء إخلاءه إدارايًا ومن ثم يتم إصدار رخصة الهدم بموجب قرار تسليم من الشرطة.

وأوضحت رئيس الحي في تصريحاتها أن الفنان أقر بعدم وجود سكان داخل المنزل، مشيرًا إلى أن أحد السكان أجر الطابق الأول من الباطن لإحدى الشركات العاملة بمجال جمع الكراتين ويتم إتباع كافة الإجراءات القانونية.

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مصراوي Masrawy

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