إزالة 298 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت مديرية الزراعة بالمنيا، 298 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 27 فدانًا وقيراطين و7 أسهم، خلال الفترة من 1 حتى 9 أغسطس الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

قال المهندس أحمد يوسف عثمان، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن هذه الحملات تأتى في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.