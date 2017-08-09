أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. "عبد العال": وضعنا "دستور 2014" خلال فترة عصيبة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. "عبد العال": وضعنا "دستور 2014" خلال فترة عصيبة

02:19 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

  • عرض 4 صورة

    6b7ab5b8b4.jpg

  • عرض 4 صورة

    b56243667c.jpg

  • عرض 4 صورة

    a3acfbb8b4.jpg

  • عرض 4 صورة

    d6c436763e.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. بلاغ ضد مستشفى خاص ألقى نفايات طبية خطيرة في القمامة بالغربية

الألبوم التالى

بالصور.. بلاغ ضد مستشفى خاص ألقى نفايات طبية خطيرة في القمامة بالغربية

الدقهلية – رامي القناوي:

عبّر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن سعادته بمزمالة الدكتور صلاح الدين فوزي، الفقيه الدستوري للمرة الثانية، بعدما جمعهما العمل في لجنة وضع الدستور، خلال فترة عصيبة، أثناء فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، قائلًا: "تناقشنا معًا في لجنة العشرة، واتفقنا واختلفنا حتى خرج الدستور".

وأضاف "عبد العال" أن رسالة الدكتوراة "القرائن في القانون الإداري"، التي يترأس لجنة مناقشتها، اليوم الأربعاء، بكلية الحقوق في جامعة المنصورة للباحثة بسمة محمد أمين، المدرس المساعد بقسم القانون العام تمثل أهمية كبيره في المجتمع المصري، متمنيًا التوفيق للباحثة لتميزها المستمر.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الباحثة حصلت على ليسانس الحقوق في عام 2010، وكان ترتبيها الأولى على الدفعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

حضر مناقشة رسالة الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة الأسبق وعضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، وعدد من عمداء الكليات المختلفة.

من جهته قال الدكتور صلاح فوزي، إن الصحوة الحقة تبدأ من العقل الباطن، مطالبًا شباب الجامعات بحب الوطن والإيمان أن وحدة الأمة فى بنيانها وتصالح مصالحها وليس في تصادم المصالح والتناحر.

وأضاف "فوزي"، خلال كلمته، أن شباب الجامعة شركاء في الوطن والمسئولية، مؤكدًا أنه لا مجال للتخلي عن الشراكة، فليس لفريق أن يتقدم على فريق آخر انتهازًا، ويجب أن تتضافر الجهود، لإتاحة الفرص لتقييم مجتمعهم ببنيان الحق والعدل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إغلاق 96 منشأة غذائية وإعدام 2314 كيلو أغذية وعصائر فاسدة بالدقهلية

    أخبار

  • بالصور.. رئيس البرلمان يترأس مجلس عمداء جامعة المنصورة

    أخبار

  • "عبد العال" يصل جامعة المنصورة لمناقشة رسالة دكتوراة

    أخبار

  • نائب النوبة بأسوان: محلب وافق على ضم دابود والسيالة لمشروع الصرف

    أخبار

إعلان

1631e48889.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا