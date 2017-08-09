بالصور.. "عبد العال": وضعنا "دستور 2014" خلال فترة عصيبة

الدقهلية – رامي القناوي:

عبّر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن سعادته بمزمالة الدكتور صلاح الدين فوزي، الفقيه الدستوري للمرة الثانية، بعدما جمعهما العمل في لجنة وضع الدستور، خلال فترة عصيبة، أثناء فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال، قائلًا: "تناقشنا معًا في لجنة العشرة، واتفقنا واختلفنا حتى خرج الدستور".

وأضاف "عبد العال" أن رسالة الدكتوراة "القرائن في القانون الإداري"، التي يترأس لجنة مناقشتها، اليوم الأربعاء، بكلية الحقوق في جامعة المنصورة للباحثة بسمة محمد أمين، المدرس المساعد بقسم القانون العام تمثل أهمية كبيره في المجتمع المصري، متمنيًا التوفيق للباحثة لتميزها المستمر.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الباحثة حصلت على ليسانس الحقوق في عام 2010، وكان ترتبيها الأولى على الدفعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

حضر مناقشة رسالة الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى الأسبق، الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، والدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس الجامعة الأسبق وعضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، وعدد من عمداء الكليات المختلفة.

من جهته قال الدكتور صلاح فوزي، إن الصحوة الحقة تبدأ من العقل الباطن، مطالبًا شباب الجامعات بحب الوطن والإيمان أن وحدة الأمة فى بنيانها وتصالح مصالحها وليس في تصادم المصالح والتناحر.

وأضاف "فوزي"، خلال كلمته، أن شباب الجامعة شركاء في الوطن والمسئولية، مؤكدًا أنه لا مجال للتخلي عن الشراكة، فليس لفريق أن يتقدم على فريق آخر انتهازًا، ويجب أن تتضافر الجهود، لإتاحة الفرص لتقييم مجتمعهم ببنيان الحق والعدل.