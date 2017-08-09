بالصور.. إطلاق اسم الشهيد "حازم أبو المعاطي" على مدرسة غرب الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

أطلق حي غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اسم نقيب شرطة "حازم أسامة أبو المعاطي"، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي على كمين النقب الحدودي مطلع العام الجاري، على مدرسة الورديان الثانوية العسكرية، بحضور أسرة الشهيد.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وخلال جلسته الأخيرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة والشرطة على مدارس وشوارع وميادين بمختلف أحياء المدينة.

واستشهد نقيب شرطة حازم أسامة أبو المعاطي، و7 آخرين من قوات الشرطة في الهجوم الإرهابي على كمين النقب الحدودي في محافظة الوادي الجديد، في يناير الماضي.