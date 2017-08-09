مدير أمن قنا يتفقد عمليات محاصرة العناصر الإرهابية شمال المحافظة
مدير أمن قنا يتفقد عمليات محاصرة العناصر الإرهابية شمال المحافظة
02:16 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
قنا - عبدالرحمن القرشي:
انتقل اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا على رأس قوة أمنية لتفقد عمليات مطاردة ومحاصرة العناصر الإرهابية الهاربة بالظهير الصحراوي الغربي لمنطقة شمال قنا، المتهمة بتنفيذ تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية والهجوم على كمين مركز إسنا وكمين النقب بالوادي الجديد.
وأسفرت المطاردات أمس الثلاثاء، عن استشهاد المقدم أحمد عبدالفتاح، من قوة قطاع الأمن المركزي بقنا وإصابة 4 آخرين، قبل أن تتمكن القوات من تصفية 4 عناصر تكفيرية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب ميكروباص بقنا لـ 7 وفيات
-
مصرع وإصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا
-
بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد مركز شرطة أبو تشت
-
بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد مركز شرطة نقادة
إعلان
إعلان