مدير أمن قنا يتفقد عمليات محاصرة العناصر الإرهابية شمال المحافظة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

انتقل اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا على رأس قوة أمنية لتفقد عمليات مطاردة ومحاصرة العناصر الإرهابية الهاربة بالظهير الصحراوي الغربي لمنطقة شمال قنا، المتهمة بتنفيذ تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية والهجوم على كمين مركز إسنا وكمين النقب بالوادي الجديد.

وأسفرت المطاردات أمس الثلاثاء، عن استشهاد المقدم أحمد عبدالفتاح، من قوة قطاع الأمن المركزي بقنا وإصابة 4 آخرين، قبل أن تتمكن القوات من تصفية 4 عناصر تكفيرية.