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خادم الحرمين يشكر ملك المغرب على رسالته للفوج الأول من الحجاج

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مصراوي Masrawy

خادم الحرمين يشكر ملك المغرب على رسالته للفوج الأول من الحجاج

02:27 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

خادم الحرمين يشكر ملك المغرب على رسالته للفوج الأول من الحجاج

القاهرة - (مصراوي):

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، عن شكره وتقديره للملك محمد السادس ملك المغرب، لما عبر عنه في رسالته الموجهة إلى الفوج الأول من الحجاج المغاربة المتوجهين إلى المشاعر المقدسة، وتلاها رسالة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، التي أشاد فيها بجهود حكومة في خدمة الحجاج، وتوفير كل أسباب الراحة لهم.

وقال خادم الحرمين الشريفين إن "هذه الرسالة إنما تعكس عمق العلاقة الأخوية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وتُعبر عن تقدير جلالة الملك محمد السادس لكل ما تبذله المملكة من إمكانات وما توفره من قدرات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء حجهم ونسكهم براحة واطمئنان"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن الملك سلمان أن المملكة العربية السعودية تفخر وتعتز بأن خصها الله تعالى لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ولن تألو جهدًا في بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

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