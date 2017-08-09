«المستوى هزيل» و«مش مكتوب لنا نفرح».. تعليقات المشاهير على هزيمة الزمالك

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أشعل فريقا الزمالك والمصري، أمس الثلاثاء، مواقع التواصل الاجتماعي، عقب هزيمة الزمالك أمام المصري بهدفين مقابل لا شيء، ليتأهل بذلك الفريق البورسعيدي إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر.

وعلى الرغم من أن الرياضة "مكسب" و"خسارة"؛ فإن هزيمة الزمالك تسببت في استياء كثير من المشاهير، وهو ما نستعرضه فيما يلي..

1- حسن شحاتة

في تصريحات خاصة لبرنامج "المقصورة" عبر فضائية dmc sports، عبّر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني حسن شحاتة، عن انزعاجه من خسارة الزمالك، قائلًا: "الزمالك قدم مباراة سيئة للغاية، لا يوجد بها قدرة هجومية أو دفاعية، عكس المصري الذي يستحق التأهل للمباراة النهائية"، وأضاف: "اتكلمنا كتير عن تهور لعيبة الزمالك ومافيش حاجة اسمها تاكلنج جوا منطقة الجزاء لكن لعيبة الزمالك مابتسمعش الكلام".



2- نبيل الحلفاوي

توقع الفنان نبيل الحلفاوي قبل انتهاء المباراة أن يكون النصر حليفًا للمصري، حيث غرّد على "تويتر": "سيطرة المصري ولجوء الزمالك للخشونة.. دليل فارق لياقة لصالح المصري.. ما لم تكن مفاجآت.. المباراة غالبا للمصري.. وإن وصلا لضربات ترجيح فهي للزمالك".

وعقب انتهاء المباراة، هنأ الحلفاوي فريق المصري قائلًا: "مبروك لحسام ورجالته.. هارد لك لطارق يحيى والزمالك".

3- مدحت العدل

هاجم الكاتب الشهير مدحت العدل النادي الزمالك لتدني مستواه في مباراة أمس، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "الحقيقة أن مستوى الزمالك هزيل جدا وعلى إدارته أن تعترف بأخطائها الفادحة في إدارة المنظومة وطبعًا أولهم الرئيس وباقي المجلس الكومبارس- فضيحة".

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4- يسرا الليثي

علقت يسرا الليثي، زوجة أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على هزيمة الزمالك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "مش مكتوب لنا أي فرحة السنة دي".

5- سعيد حساسين

عبر برنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، هنأ الإعلامي "سعيد حساسين" النادي المصري للفوز في المباراة، كما طالب بإعطاء فرصة أخرى لطارق يحيى، المدير الفني للنادي الزمالك.



6- جمال حمزة

علّق لاعب الزمالك السابق جمال حمزة على هزيمة النادي الأبيض، في لقائه ببرنامج "الحريف" عبر قناة dmc sports، قائلًا: "لا عارفين نهاجم ولا عارفين ندافع"، مشيرًا إلى أن الزمالك يحتاج إلى فريق كامل حاليا لاستعادة توازنه.



وفي نفس الوقت دافع "حمزة" عن لاعب الزمالك "شيكابالا"، قائلًا: "صعب أي حد فاهم في الكورة ينتقد شيكابالا قدام المصري".

