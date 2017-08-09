خبيرة اتيكيت: متى تكون "وضعية الرجل على رجل" صحيحة؟

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما تعبر طريقة الجلوس عن شخصيةكل فرد، فهي لها عامل أساسي في تحديد الانطباع الأول عنك، خاصًة في المقابلات الرسمية، سواء في العمل أو غيرها، وهناك أكثر من طرق شائعة للجلوس، أشهرهم هو وضعية "الرجل على رجل"، فمتى تكون هذه الجلسة صحيحة؟

أوضحت إيمان عفيفي خبيرة الاتيكيت لـ "مصراوي"، أن هذه الوضعية غير مفضلة على الإطلاق في المقابلات الرسمية، فهي تعطي انطباع سئ عن صاحبها، مثل عدم احترام من حوله.

وذكرت "إيمان" أنه في حالة التواجد مع الاصدقاء والأقارب يمكن الجلوس بهذه الطريقة، ولكن مع مراعاة ألا تكون احدى القدمين في اتجاه أشخاص آخرون،كما أنه يجب تعليم الأطفال عدم الجلوس بهذه الطريقة منذ الصغر.

ونصحت أن أفضل طريقة للجلوس عند الرجال هي الجلوس بزاوية قائمة، ووضع قدم إلى الأمام والأخرى للخلف، وبالنسبة للسيدات ضم القدمين ناحية اليمين أو الشمال، ووضع اليدين فوق بعضهما على احدى القدمين.