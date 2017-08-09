أخبار عاجلة

محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"التموين": منطقة لوجستية ومركز تجاري ومصنع للورق والأخشاب بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"": منطقة لوجستية ومركز تجاري ومصنع للورق والأخشاب بقنا

02:14 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

كتبت- عايدة رضوان:

زار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار وإدارة الأصول والتجارة الداخلية، الأربعاء، محافظة قنا لمتابعة المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بجهاز تنمية التجارة الداخلية في الصعيد، والاطلاع على أهم الأصول التابعة للوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال عشماوي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا على توطين استثمارات جديدة بالمحافظة نظرًا لدعم جهود الدولة في تنمية وتطوير محافظات الصعيد، وخاصةً في قطاع التجارة الداخلية، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتحقيق معدلات النمو المرجوة.

وأضاف عشماوي، أن الزيارة شملت معاينة 433 فدان تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادي، للنظر في استخدامها وتوظيفها ضمن الفرص الاستثمارية الكامنة بصعيد الجمهورية لإقامة مشروعات صناعية - تجارية قائمة على مخرجات زراعة القصب مثل صناعة الورق والأخشاب.

وتضمنت الجولة، تفقد ثلاجة تبريد تقوم على استغلالها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تفقد قطعة أرض بمنطقة الترامسة بمساحة 26 فدان بموقع متميز على الطريق السريع غرب قنا تصلح لإقامة منطقة لوجيستية ومركز تجاري.

وزار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أسواق المدينة وقطعة أرض بمساحة 5 فدان تصلح لإقامة أسواق منظمة، نظرًا لموقعها الفريد على مشارف المدينة -حسبما أفاد البيان الصادر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "القابضة للصناعات الغذائية": 28.4 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام

    أخبار

  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل جهاز تنمية التجارة الداخلية

    أخبار

  • وكيل "اقتصادية البرلمان" يطالب بكشف رواتب موظفي جهاز تنمية التجارة

    أخبار

  • التموين تُعلن أرصدة الدولة من السلع الأساسية.. القمح يكفي لمدة 4 أشهر

    أخبار

إعلان

e77e779adb.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)