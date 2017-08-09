"التموين": منطقة لوجستية ومركز تجاري ومصنع للورق والأخشاب بقنا

كتبت- عايدة رضوان:

زار الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار وإدارة الأصول والتجارة الداخلية، الأربعاء، محافظة قنا لمتابعة المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بجهاز تنمية التجارة الداخلية في الصعيد، والاطلاع على أهم الأصول التابعة للوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال عشماوي في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنه اتفق مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا على توطين استثمارات جديدة بالمحافظة نظرًا لدعم جهود الدولة في تنمية وتطوير محافظات الصعيد، وخاصةً في قطاع التجارة الداخلية، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتحقيق معدلات النمو المرجوة.

وأضاف عشماوي، أن الزيارة شملت معاينة 433 فدان تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادي، للنظر في استخدامها وتوظيفها ضمن الفرص الاستثمارية الكامنة بصعيد الجمهورية لإقامة مشروعات صناعية - تجارية قائمة على مخرجات زراعة القصب مثل صناعة الورق والأخشاب.

وتضمنت الجولة، تفقد ثلاجة تبريد تقوم على استغلالها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تفقد قطعة أرض بمنطقة الترامسة بمساحة 26 فدان بموقع متميز على الطريق السريع غرب قنا تصلح لإقامة منطقة لوجيستية ومركز تجاري.

وزار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أسواق المدينة وقطعة أرض بمساحة 5 فدان تصلح لإقامة أسواق منظمة، نظرًا لموقعها الفريد على مشارف المدينة -حسبما أفاد البيان الصادر.