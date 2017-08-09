في سؤال وجواب.. ماذا تعرف عن البطاقات التموينية الجديدة؟

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح باب استخراج البطاقات التموينية لـ 22 فئة مستحقة، باعتبارهم يمثلون الفئات الأولى بالرعاية.

ويستعرض "مصراوي" في سؤال وجواب، كيفية استخراج البطاقات التموينية الجديدة من واقع البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التموين وتصريحات ممدوح رمضان المتحدث باسم الوزارة.

منّ الفئات المستحقة لاستخراج بطاقة تموينية جديدة؟

22 فئة مستحقة هي: "المستحقون لمعاشات التضامن الاجتماعي والسادات ومبارك والمطلقات والمرآة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين، والعمالة الرسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون".

بالإضافة إلى: "المهنيون والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالوا بدون عمل بموجب بحث اجتماعي ودخل شهري بحد أقصى 800 جنيه شهرياً، أرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1200 جنيه شهرياً، العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص بحد أقصى 1500 جنيه شهرياً، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل".

متى يبدأ موعد تقديم طلبات استخراج البطاقات؟

بدأت اليوم مكاتب الوزارة في المحافظات والقرى في تلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية للفئات 22 المستحقة.

ما خطوات استخراج البطاقات التموينية؟

1 - صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

2 - صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين.

3 - مستند بيان الحالة الاجتماعية أو الوظيفية الذي يدل على أحقية المتقدم في الحصول على البطاقة التموينية "في حالة الاستخراج لأول مرة".

4 - يقوم المواطن بملء الاستمارة المجانية المتوفرة بمكتب التموين، ثم يقوم المكتب بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، وذلك لضمان عدم إصدار أي بطاقات مكررة، وإرساله إلى مركز الخدمة.

5 - يقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناءً على البيانات المدرجة في استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

6 - تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين "قد تطول المدة عن أسبوعين" وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقًا بها تقريرًا مفصلًا به جميع بيانات البطاقة وكافة المستندات، ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

7 -يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوي على ( اسم صاحب البطاقة - الرقم القومي - عدد المستفيدين- تاريخ الاستلام بعد التوقيع - اسم البقال التمويني).

8- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية واثبات الشخصية للمستلم.

هل ستطبق الاشتراطات على مالكي البطاقات التموينية حالياً؟

لن تطبق الاشتراطات الجديدة على أي من مالكي البطاقات التموينية القديمة حسبما أكد المتحدث باسم وزارة التموين ممدوح رمضان.

هل سيتم حذف من يزيد راتبهم عن 1500 جنيه؟

لن يتم حذف أي مستفيد من منظومة الدعم حالياً.

في حالة الفصل الاجتماعي من البطاقة التموينية القديمة.. هل ستطبق الاشتراطات الجديدة؟

لن يتم تطبيق الاشتراطات الخاصة بالحد الأقصى للدخل الشهري أو المعاش، طالما أن المواطن مقيد على بطاقة تموينية.

يشار إلى أن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (178) لسنة (2017)، والخاص بتنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية، ينص على أن البطاقات الجديدة سوف تقتصر على 4 أفراد، حتى إشعار آخر.