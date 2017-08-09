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محافظ المنيا: حصر شامل للكتب الدينية بالمكتبات وقصور الثقافة

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا: حصر شامل للكتب الدينية بالمكتبات وقصور الثقافة

02:13 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

محافظ المنيا: حصر شامل للكتب الدينية بالمكتبات وقصور الثقافة

المنيا ــ ريمون الراوي:

وجه اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، بإعداد حصر كامل وشامل لجميع الكتب الموجودة بمكتبات المنيا النوعية، خاصة الدينية منها وإرسال خطاب لوزير الثقافة لإمداد المكتبات وقصور الثقافة بالكتب التي بحاجة إليها.

واستعرض البديوي، خلال اجتماعه بأعضاء لجنة تنمية جنوب الوادي، مجهودات حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس القومي للمرأة للوصول إلى القرى ودور مكتبة العامة ومركز جرافيتي ودور عدد من المديريات الخدمية.

كما كلف الوحدات المحلية التسع بإعداد مذكرة مفصلة بكل الاحتياجات اللازمة لتلك القرى، وكلف مديرية الثقافة بإعداد قائمة بأعلام محافظة المنيا سواء الراحلين أو من مازالوا على قيد الحياة، مع عمل خريطة لقصور وبيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة على مستوى المحافظة، كما وجه إدارة السياحة بتحديد أهم الأماكن السياحية والأثرية والدينية الموجودة داخل المحافظة.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بعمل حصر شامل عن الجمعيات الأهلية النشطة في تلك القرى وطبيعة ونشاط كل جمعية.

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