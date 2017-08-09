التأمين على 2269 عاملًا وصرف 618 معاشًا في أسيوط

أسيوط- أسامة صديق:

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، إن التغطية التأمينية خلال شهر يوليو بلغت 2269 عاملًا، بالإضافة إلى صرف المعاشات لـ618 حالة، من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بأسيوط.

وأشار سعد حامد الصايغ، مدير عام منطقة أسيوط للتأمينات الاجتماعية، إلى التأمين على 1389 عاملًا طبقًا لقانون 79 لسنة 1975، منهم 641 عامل قطاع خاص نمطي، و87 عامل مقاولات، و614 عامل سيارات "سائقون"، وعاملين قطاع عام، بالإضافة إلى التأمين على 45 عامل مخابز.

وأضاف مدير عام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمنطقة أسيوط، أنهم أمنوا على 420 صاحب عمل ضمن قانون 108 لسنة 1976 "أصحاب أعمال نمطيو - سيارات"، بجانب التأمين على 460 من العمالة غير المنتظمه ضمن قانون 112 لسنة 1980.

وتابع: "وبالنسبة للمعاشات على مستوى المحافظة، فجرى صرف 205 حالة معاش و53 تعويض دفعة واحدة طبقًا للقانون 79 لسنة 1975، و108 لسنة 1976، بجانب صرف 360 حالة معاش طبقًا للقانون 112 لسنة 1980، عن طريق منافذ الصرف التابعة للهيئة والمنتشرة في أنحاء المحافظة".