أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس مدينة "قويسنا" بالمنوفية: تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس مدينة "قويسنا" بالمنوفية: تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية

02:06 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

المنوفية - مروة فاضل:

قال مجدي أبوالسعد رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إنه جرى تأمين جميع المنشآت الحيوية داخل مركز ومدينة قويسنا تحسبًا لأي عمليات محتملة في ظل الظروف التي يمر بها مركز قويسنا عقب استشهاد اثنين من أمناء الشرطة في مداهمة بؤرة إجرامية أمس الثلاثاء.

وأشار أبوالسعد إلى تأمين جميع الطرق داخل مركز ومدينة قويسنا بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية، موضحًا أن الشرطة المصرية تبذل أقصى جهودها للقضاء على الإرهاب من ناحية وتنفيذ القانون من ناحية أخرى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وكيل "صحة المنوفية": رفع حالة الطوارئ عقب استشهاد أميني شرطة

    أخبار

  • استشهاد أميني شرطة وإصابة 3 آخرين في مداهمة وكر مخدرات بالمنوفية

    أخبار

  • حركة تنقلات داخلية بمديرية أمن المنوفية

    أخبار

  • إصابة اثنين من أمناء الشرطة إثر انقلاب سيارة جنوبي بورسعيد

    أخبار

إعلان

aa33d2d7c0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا