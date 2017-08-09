رئيس مدينة "قويسنا" بالمنوفية: تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية

المنوفية - مروة فاضل:

قال مجدي أبوالسعد رئيس مركز ومدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، إنه جرى تأمين جميع المنشآت الحيوية داخل مركز ومدينة قويسنا تحسبًا لأي عمليات محتملة في ظل الظروف التي يمر بها مركز قويسنا عقب استشهاد اثنين من أمناء الشرطة في مداهمة بؤرة إجرامية أمس الثلاثاء.

وأشار أبوالسعد إلى تأمين جميع الطرق داخل مركز ومدينة قويسنا بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية، موضحًا أن الشرطة المصرية تبذل أقصى جهودها للقضاء على الإرهاب من ناحية وتنفيذ القانون من ناحية أخرى.