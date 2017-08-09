هيئة قناة السويس تستقبل وفدا من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفدًا من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك برئاسة المهندس الدكتور محمد حسن مصطفى الرئيس التنفيذي للجهاز.

وكان في استقبال الوفد نيابة عن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد مكي مدير إدارة الأشغال، بحضور كل من اللواء سماح قنديل مستشار الفريق للأمن، واللواء سعيد الشوربجي رئيس أمن الهيئة، واللواء خالد العزازي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات، بمركز المحاكاة البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

شاهد الوفد عرضًا تقديميًا بعنوان مشروع "الحلم المصري العظيم" والذي يتكون من مشروعين هما قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ويساهمان في تعزيز تصنيف قناة السويس كأهم مجرى ملاحي بين الممرات الملاحية العالمية عبر تقليل زمن العبور بالقناة ورفع مستوى الأمان أثناء مرور السفن.

وأطلع الوفد على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يطرحها مشروع تنمية منطقة قناة السويس في مجالات متنوعة أبرزها الصناعة واللوجيستيات فضلاً عن طرح مليون فرصة عمل لأبناء مصر، ليكون قاطرة النمو للاقتصاد المصري في القرن الواحد والعشرين.

وأعرب رئيس الوفد عن سعادته برؤية مشروع قناة السويس الجديدة والاطلاع على الفرص الاستثمارية التي يطرحها مشروع التنمية.

وفي ختام الزيارة، قدم المهندس أحمد مكي درع هيئة قناة السويس للدكتور المهندس محمد حسن، ودعا الوفد المرافق لجولة بحرية بقناة السويس الجديدة وزيارة موقع مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية.