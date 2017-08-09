بالصور.. رئيس البرلمان يترأس مجلس عمداء جامعة المنصورة

الدقهلية- رامي القناوي:

ترأس الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مجلس جامعة المنصورة برفقة الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية أثناء زيارته لجامعة المنصورة لرئاسة لجنة الحكم والمناقشة لرسالة دكتوراة لباحثة بكلية الحقوق بعنوان " القرائن في القانون الإداري".

وخلال اجتماع مجلس الجامعة، رحب رئيس جامعة المنصورة، بالدكتور علي عبدالعال، لزيارته الجامعة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعد علامة فارقة في تاريخ الجامعة نظرًا لتشريفها أستاذ للقانون العام في مصر، ورئيس مجلس النواب.

وقدم عبدالعال الشكر لكلًا من الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، وزير التربية والتعليم السابق، لما قدموه من جهد خلال فترة توليهم حقيبتي التعليم العالي والتعليم، وتقدم بالشكر للدكتور صلاح الدين فوزي، أحد رموز القانون والتشريعات في مصر لمشاركته في لجنة وضع الدستور، مشيرًا إلى أن جامعة المنصورة من الجامعات المرموقة والقوية والمشهود لها بين الجامعات الإقليمية.

وقال عبدالعال إن ما شاهده اليوم من إنجازات بجامعة المنصورة، يؤكد أنها تنافس الجامعات العالمية.