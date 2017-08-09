بعد 10 أعوام.. حلم "شقق إسكان مبارك" يتحقق لـ7 آلاف حاجز ببني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

بعد انتظار 7 آلاف حاجز لوحدات السكنية في مشروع "إسكان مبارك" للشباب، مدة 10 سنوات لتسلم الشقق، أعلن المهندس الواضح أبو جبل، مدير عام الإسكان ببني سويف بدء تسليم 3 آلاف وحدة بعد تنقية أسماء الحاجزين.

يقول محمد جمال سليمان": "في عام 2007 أعلنت وزارة الأسكان فتح باب التقدم لحجز شقق سكنية ضمن المرحله الثانية من إسكان مبارك للشباب والذي جرى تغيير اسمه بعد ثورة 25 يناير إلى إسكان الشباب، وحجز أكثر من 7 آلاف شخص من أبناء بني سويف وحدات سكنية، ودفعوا مبلغ 5 آلاف جنيه مقدم حجز، إلا أن أغلبهم لم يستلم الوحدة الخاصة به منذ ذلك التوقيت وحتى اليوم لأكثر من 10 سنوات".

ويضيف أشرف حمدون، مدرس: "عندما ذهبنا لبنك الإسكان نطالب بالشقق فوجئنا بالمسئولين بالبنك يطلبوا منّا تحديث البيانات ودفعنا مبلغ 120 جنيه في البريد مقابل ذلك، وعندما طلبنا من البنك تسليمنا الشقق رفض، وقال (نحن لا نعلم شيئا عن حجز عام 2007 ولم يصلنا مقدم الحجز الخاص بكم، وسوف نسلم الشقق السكنية للذين قاموا بالحجز في عام 2015 عن طريق البريد)".

ويتساءل مصطفى كمال، موظف: "لماذا لا يتم تسليمنا هذه الشقق السكنية رغم أننا قمنا بالحجز منذ 10 سنوات، وأين ذهب مقدم الحجز الذي قمنا بدفعه عام 2007 وهو مبلغ 5 آلاف جنيه؟".

من جانبه أكد المهندس الواضح أبو جبل في تصريحات لـ"مصراوي": "المرحلة القادمة ستشهد تسليم 3 آلاف وحدة سكنية بعد تنقية أسماء الحاجزين ومراجعة انطباق الشروط عليهم من عدمه، بعد الاتفاق مع الوزارة على تحويلهم إلى الإسكان الإجتماعي"، مشيرا إلى أن من تنطبق عليه الشروط سيجري تسليمه الوحدة السكنية الخاصة به في أقرب فرصة.

وطالب عدد من حاجزي "إسكان الشباب" الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، على هامش زيارته لمحافظة بني سويف مطلع شهر أغسطس الجاري، بتسليمهم الوحدات السكنية الخاصة بهم، وقال عدد منهم للوزير: "دفعنا 5 آلاف جنيه في عام 2007 وحجزنا الوحدات السكنية ضمن إسكان مبارك، ومستلمناش لحد دلوقت من 11 سنة".