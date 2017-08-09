مصطفى يوسف أمينا عاما لجامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصدر الدكتور علاء عبدالحليم، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين مصطفى يوسف عبدالوهاب أمين الجامعة المساعد، قائمًا بعمل أمين عام جامعة بني سويف، لحين تعيين أمين عام الجامعة، خلفًا للحكم الدولي محمد فاروق، أمين عام الجامعة السابق، والذي تقدم باعتذار عن استكمال منصبه.

وتقلد أمين عام الجامعة الجديد، عدد من المناصب الإدارية، وعمل مديرًا لشئون العاملين بكلية العلوم، ومديرًا لإدارة الاستحقاقات بإدارة الجامعة، ورئيس قسم الكادر الخاص بإدارة الجامعة، ثم مديرًا لإدارة الكادر الخاص، كما عمل مديرًا لشئون العاملين بإدارة الجامعة ثم أمين عام مساعد للجامعة حتى صدور قرار توليه أعمال أمين عام الجامعة.