وكيل اللاعب: المنتخب وراء انتقال وردة للبرتغال.. وأوروبا أفضل من أموال الخليج

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كشف ممدوح عيد، وكيل اللاعب عمرو وردة، المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي فرينسيي البرتغالي، عن أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر، هو من نصح اللاعب بتفضيل العرض البرتغالي من فيرينسيي على أي نادٍ آخر.

وأوضح: «وردة كان يمتلك عروضًا من بلجيكا وسويسرا إلا أن كوبر وبقية رفاقه طالبوه باللعب في البرتغال لأنهم يرون الدوري البرتغالي أكثر إفادة له ولمنتخب مصر».

وقال ممدوح في تصريحات صحفية : «الدوري البرتغالي خامس أقوى دوري في أوروبا بعد الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني وهو أفضل من الدوري اليوناني بدليل أن 3 فرق منه تشارك في دوري الأبطال بينما يشارك فريقين فقط من اليونان».

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وأضاف وكيل وردة: «فكرنا جيدًا قبل اتخاذ القرار واخترنا فيرينسيي عن اقتناع تام خاصة أنه أنهى الدوري البرتغالي الموسم الماضي في المركز الثامن وكان يحتاج لنقطة وحيدة ليشارك في الدوري الأوروبي ولديه مشروع طموح ليصبح هيئة أوروبية كبيرة، ووردة ارتاح كثيرًا لمسئوليه وطريقتهم في الحوار والعمل ولديه طموح أن يحقق مع الفريق انجازًا».

وعن العروض الخليجية قال ممدوح عيد إنّ وردة لا يفكر مطلقًا في ترك أوروبا والعودة إلى الشرق الأوسط لانه من المعروف أن الكرة أقوى في القارة العجوز من أي دوري عربي أو خليجي وهو لا يضع حاليًا المال في حساباته بقدر أن يكون لاعب كبير ويصنع تاريخ ومجد لنفسه ويضيف لنفسه ولمنتخب مصر الذي يضعه دائما في حساباته.

وذكر: «فرينسيي خطوة مهمة لوردة نحو الصعود إلى مرحلة جديدة وهذا الموسم محوري له في أوروبا لكي ينتقل إلى نادي عريق بعد أن يقدم أوراق اعتماده بشكل جيد مع فيرينسيي».