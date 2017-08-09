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مسئول بـ«التموين»: 90% من الأسواق غير منظمة وعشوائية (فيديو)

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مسئول بـ«التموين»: 90% من الأسواق غير منظمة وعشوائية (فيديو) مسئول بـ«التموين»: 90% من الأسواق غير منظمة وعشوائية (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة ، إن 90% من الأسواق غير منظمة وتعاني من العشوائية، موضحًا أن دور جهاز التجارة الداخلية هو ضبط آلية السوق من خلال زيادة المعروض من السلع.

وأكد العشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، أنه سيتم ضبط الأسعار بالأسواق حينما تكون الأسواق منظمة"، موضحًا أن وزارة التموين تقدم الدعم النقدي لمختلف الشرائح على السلع الغذائية.

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وتابع: "السوق متروك لسياسة العرض والطلب ولا يمكن وضع استرشادية بالأسواق، فكلما زادت السلع المعروضة تقل الأسعار ولكن عشوائية الأسواق تحول دون ذلك".

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التحرير

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