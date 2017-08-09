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جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 396 كيلوجراما من بانجو

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جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 396 كيلوجراما من بانجو جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 396 كيلوجراما من بانجو

التحرير

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تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، برئاسة السيد حسن، مدير إدارة المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب 369 كليو من نبات البانجو المخدر.

وردت إخبارية مشتركة بالتنسيق بين إدارة منفذ الرسوة الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (عمليات - إلتزام) ومباحث المنفذ بوجود معلومات مفادها اعتزام، م.م.س سائق أتوبيسات الرحلات رقم ن ف ج 396، والملوك لمكتب د.ج.ت للرحلات تهريب وإخفاء كميات المواد المخدرة داخل جسم الأتوبيس.

وتم ترقب وصول الأتوبيس وتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لتفتيش السيارة وعند وصول السيارة لمنفذ الرسوة الجمركى بقيادة المدعو م.م.س والمقيم بفاقوس شرقية تم تفتيش الأتوبيس فتبين وجود 217 لفافة سوداء بلاصق بيج وزن 369 كيلو جرام تقريبا من نبات البانجو المخدر بمخازن تم تصنعيها بجسم الأتوبيس أسفل قواعد الكراسي بطريقة يصعب كشفها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة والمضبوطات وإحالة المتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

يأتى هذا تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب.

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