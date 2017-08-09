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«استرداد الأراضي»: إجراءات قانونية ضد الأقساط المتأخرة

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«استرداد الأراضي»: إجراءات قانونية ضد الأقساط المتأخرة «استرداد الأراضي»: إجراءات قانونية ضد الأقساط المتأخرة

التحرير

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قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، إن اللجنة قررت قيام هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة، والتي لم تلتزم بالسداد خلال المهلة، التي منحتها لها اللجنة وامتدت لستة أشهر.

وأضاف "أيوب"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، كشف أنه خلال المهلة التي منحت لمن لم يلتزموا بالسداد، لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط، من إجمالى 1.1 مليار مستحقات متأخرة للهيئة لدى آخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع.

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وأكد، أن المهلة، التي تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم لكن الاصرار على التهرب من حق الدولة لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفي مقدمتها الحجز الإداري.

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التحرير

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