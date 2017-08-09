بروتوكول تعاون لتطوير أنشطة الثروة السمكية وصيد الإسفنج

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وقع الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، والمهندس أحمد محمود قاسم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته، بروتوكول تعاون بين المعهد والشركة، بهدف الاستفادة من الإمكانات البحثية التطبيقية لكلا الجانبين فى تنمية وتطوير أنشطة الثروة السمكية بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المصرى.

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ويهدف البروتوكول أيضًا إلى العمل على إعادة إحياء نشاط صيد الإسفنج كمحصول استراتيجى وأحد مصادر الدخل القومى المصرى، فضلًا عن إجراء التجارب اللازمة لإضافة نشاط التفريخ والاستزراع لأسماك الزينة واللافقاريات البحرية، وكذلك العمل على تنمية وتطوير الإنتاج السمكى ببحيرة مطار النزهة البحرى بالإسكندرية كأحد مصادر إمداد الشعب السكندرى بالبروتين الحيوانى.