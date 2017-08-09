شركة يابانية تبدأ تطوير محطة كهرباء شمال القاهرة بـ2 مليار جنيه

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شهد اليوم الأربعاء، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل وتطويرعدد (2) توربينة غازية بمحطة شمال القاهرة، بين شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء وشركة ميتسوبيشى هيتاشى اليابانية لأنظمة الطاقة، وذلك بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA.

وأكد الدسوقي أن المشروع يهدف إلى رفـع كفاءة الوحدات مما يسهم في زيـادة الطاقة المنتجة وتقليل استهـلاك الوقود وكذلك تقليل الانبعاثـات الناتجة عنها مما يؤدى إلى تقليل تكاليف الصيانـة.

وأفاد أن تكلفة المشروع تبلغ قرابة 12 مليار ين ياباني بما يقارب "2 مليار جنيه مصري" يتم تمويل المشروع من خلال القروض الرسمية للحكومة اليابانية للمساعدة في التنمية Official Development Assistance Loans "ODA"، وذلك عن طريق قرض قطاعى ميسر يسدد على مدى 40 عاما منها 10 أعوام سماحا.

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جدير بالذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات إنتاج الكهرباء التابعة لها قامت بالعديد من المفاوضات والدراسات بالاشتراك مع كل من هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA، وشركة ميتسوبيشى هيتاشى لأنظمة الطاقة MHPS، وذلك لدراسة جدوى مشروع تطوير عدد (6) توربينات غازية بمحطات شمال القاهرة والعطف وسيدي كرير التابعة لشركات القاهرة ووسط الدلتا وغرب الدلتا للإنتاج على التوالي.

ويأتى ذلك تأكيدا للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى والياباني في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالاقتصاد المصرى، فضلا عن الالتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.