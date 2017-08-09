محافظ القليوبية يبحث تطوير «القناطر» مع وزيري «الاستثمار» و«الآثار»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور خالد العنانى، وزير الآثار وذلك لبحث مشروع تطوير القناطر الخيرية والفرص الاستثمارية فى المحافظة، والاستفادة من الاماكن الأثرية فى القليوبية فى إقامة مشروعات استثمارية وسياحية بجانبها، تساهم فى جذب المستثمرين والسياح .

وناقش اللقاء بعض المقترحات حول إقامة الفنادق وحدائق تعليمية للأطفال وممشى للسياح، مع إقامة وسيلة مواصلات جيدة لضمان نجاح هذه المشروعات داخل المدينة وجذب المستثمرين والسياح، وتطوير منطقة الشاليهات بإضافة فندق بجانبها على طراز المباني الاثرية فى المحافظة، كما وناقش الاجتماع، تطوير وصيانة الكبارى والمباني الآثرية بالقناطر الخيرية، وإضافة إضاءات ليلية، بما يعزز فرص الاستثمار بالمدينة، والترويج والإعلان عن الآثار الموجودة بالمدينة بكافة دول العالم، وإضافتها لكافة مطبوعات وزارة الآثار، ورفع كفاءة الحدائق من حيث التشجير والأرضيات، وتحديث شبكة الري بها، ومراجعة كافة شبكات النقل من المحافظة إلى القاهرة والجيزة، ودعم منطقة القناطر بعدد من الرحلات السياحية الداخلية والخارجية، وتزويد المنطقة بعدد من المرشدين السياحيين.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات المعنية ومحافظة القليوبية في إقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

شاهد أيضا

و قدّم المحافظ خلال الاجتماع تصورًا عن مشروع تطوير القناطر الخيرية والذي يتضمن إقامة شبكة مواصلات نهرية متميزة ذات طابع أثرى خاص، بالإضافة إلى طرح باقي المنطقة للمستثمرين لتطويرها وعمل جذب سياحي عالمي من خلال إقامة المطاعم والكافيتريات والمناطق التجارية والمناطق الخضراء وإقامة المسابقات والعروض النهرية وإقامة مرسي اليخوت.

شارك في الاجتماع، عادلة رجب، نائبة وزير السياحة، والمهندس سامى فرج، رئيس القطاع التنفيذي والمناطق بالهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، والدكتور علاء عزوز، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب بوزارة الزراعة، والمهندس طارق عواد، رئيس الإدارية المركزية للمواد المائية والرى بمحافظة القليوبية وذلك بمقر وزارة الاستثمار.