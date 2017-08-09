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جابر نصار يزور الخشت لتهنئته بمنصب رئيس جامعة القاهرة

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جابر نصار يزور الخشت لتهنئته بمنصب رئيس جامعة القاهرة جابر نصار يزور الخشت لتهنئته بمنصب رئيس جامعة القاهرة

التحرير

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زار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الجديد بمكتبه لتهنئته بمنصب رئيس الجامعة. وشهد اللقاء حديثًا وديًا حول ملفات الجامعة المختلفة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الدكتور جابر نصار شخصية عظيمة قدمت الكثير لجامعة القاهرة خلال توليه رئاستها. وأضاف الخشت أننا سلسلة متصلة يبني كل منا على من سبقه، قائلًا أنه يقدر الدكتور جابر نصار؛ وسيكمل على ما أنجزه للإرتقاء بجامعة القاهرة والبناء على الإنجازات السابقة.

ومن جانبه أعرب الدكتور جابر نصار، عن ثقته في الدكتور محمد عثمان الخشت للنهوض بجامعة القاهرة والإرتقاء بها مع فريق العمل بالجامعة من نواب وعمداء وأساتذة وعاملين. وتمنى له التوفيق في منصبه.

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كما زار الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الدكتور الخشت بمكتبه لتهنئته بالمنصب. وشهد اللقاء حديثًا حول الجامعة والتمنيات لرئيس الجامعة الجديد بالتوفيق في أداء مهامه.

وكان الرئيس عبد الفتاح أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيسًا لجامعة القاهرة اعتبارًا من أول أغسطس 2017.

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التحرير

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