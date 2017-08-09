السيسي يدعو البشير للمشاركة في منتدى إفريقيا

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استقبل وزير الخارجية السودانى، الدكتور إبراهيم غندور، سفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، والذي نقل له دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال شلتوت فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، أنه سلم وزير الخارجية، دعوة من الرئيس السيسى، موجهة لنظيره السودانى عمر البشير، للمشاركة فى منتدى إفريقيا لعام 2017، والذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 9 من ديسمبر المقبل.

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وأوضح شلتوت أن اللقاء اتسم بالود، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم البلدين، على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى. . وأشار إلى أن المنتدى سوف يشارك فيه عدد من رؤساء الدول الإفريقية، ويهدف إلى تحقيق التنمية فى دول القارة، من خلال دفع وتشجيع الاستثمار وصولا للنمو الشامل، مبرزا أن المنتدى سيوفر القنوات والبرامج اللازمة لالتقاء القطاعين العام والخاص، وبناء شبكات معلوماتية، وإنجاز المزيد من المشروعات التجارية الإفريقية ودفعها قدما.