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تفكر في السفر؟.. هذه أرخص أوقات لحجز تذاكر الطيران

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مصراوي Masrawy

تفكر في السفر؟.. هذه أرخص أوقات لحجز تذاكر الطيران

01:54 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

تفكر في السفر؟.. هذه أرخص أوقات لحجز تذاكر الطيران

تفكر في السفر؟.. هذه أرخص أوقات حجز تذاكر الطيران

 كتب - هشام عواض:

قبل التفكير في السفر الى اي مكان، أحياناً ما نجد عائق كبير يحول دون تنفيذ الرحلة وهو تذاكر الطيران، ففي الوقت الحالي يتزامن موسم الصيف مع الاجازات المدرسية، وهي أفضل فترة للسفر مع العائلة ولكن كيف نحصل على تلك المتعة دون تكبد مبالغ كبيرة بسبب تذاكر  السفر.

شهدت تذاكر الطيران ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، مما يجعل المرء يبحث عن أنسب الأوقات للسفر خلال الصيف أو لقضاء الشتاء والاستمتاع بمناسبات رأس السنة وغيرها، وأوضحت منى بسيم، مديرة حجز الطيران في إحدى الشركات السياحية، عن أنسب الأوقات التي تنخفض فيها أسعار حجز تذاكر الطيران وقالت خلال العام تكون أوقات الـ"high season" الأسعار مرتفعة خلالها مرتفعة، وهي أوقات الإجازات والمناسبات ورأس السنة، وخلال الشهور فبراير ومارس وإبريل، لهذا على المسافرين الابتعاد عن السفر فيها. ".

وأضافت "منى"، أنه في خلال أوقات الدراسة تكون الأسعار منخفضة نظرًا لقلة المسافرين، وبالنسبة للأسبوع فأيام الجمعة والسبت تشهد أعلى أسعار في التذاكر نظرًا بسبب الاجازات، ولذلك يجب تجنب السفر خلالهما وتكون حركة الحجز مزدحمة، وعلى العكس تعتبر أيام الاثنين والثلاثاء وأيضاً الأربعاء، هي أفضل الأيام والأقل سعرًا.

 

 

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