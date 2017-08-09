مسؤول: صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أسابيع

كتبت- ندى الخولي:

تصوير – علاء أحمد:

أعلن إيهاب عز الدين، مدير قطاع بالهيئة العامة للاستثمار، صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال أسابيع، واصفًا القانون بـ"الطفرة في عالم الاستثمار".

وأكد عز الدين، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمعرض "النخبة العقاري" المقام في الفترة من ٩ لـ١٢ أغسطس الجاري، أن القانون به مميزات كبيرة ستفتح المجال للاستثمار وسينعكس على جميع مجالات الاستثمار بما فيها التطوير العقاري.

وتحدث عز الدين، عن رؤية وزارة الاستثمار فيما يتعلق بالتطوير العقاري، وقال إن الوزارة طرحت ١٣ منطقة استثمارية يقوم بها المطورين العقاريين.

وأوضح عز الدين، أن وزارة الاستثمار تحرص على عقد بروتوكولات واتفاقيات مع الدول لتدريب العمالة الخاصة بالوزارة والهيئة، بما يساهم في الاستثمار في الفرد، كان آخرها في الأردن.