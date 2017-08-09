السيسي يدعو "البشير" لحضور منتدى إفريقيا بشرم الشيخ

الخرطوم - (أ ش أ):

استقبل وزير الخارجية السوداني، الدكتور إبراهيم غندور، سفير مصر لدى الخرطوم، أسامة شلتوت، اليوم الأربعاء.

وقال شلتوت في تصريحات اليوم، إنه سلم وزير الخارجية، دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة للرئيس السوداني عمر البشير، للمشاركة في منتدى إفريقيا لعام 2017، والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 وحتى 9 من ديسمبر المقبل.

وأوضح شلتوت أن اللقاء اتسم بالود، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم البلدين، على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن المنتدى سوف يشارك فيه عدد من رؤساء الدول الإفريقية، ويهدف إلى تحقيق التنمية في دول القارة، من خلال دفع وتشجيع الاستثمار وصولا للنمو الشامل.