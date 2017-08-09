وفد كاثوليكي يهنئ رئيس جامعة القاهرة بمنصبه الجديد

القاهرة - أ ش أ:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، وفدا كاثوليكيا ضم كلا من المستشرق الإيطالي الأب جوزيف سكاتولين، أستاذ التصوف الإسلامي في المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما، والدكتور إيمون كرايل الأستاذ بمعهد الدراسات الأسيوية الشرقية بجامعة زيورخ، والراهبة سميحة راغب مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك "راهبات كمبوني".

وقدم الوفد الكنسي التهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت بمناسبة توليه رئاسة جامعة القاهرة ، كما تبادلا الحديث حول حوار الثقافات وما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، وأعرب الوفد عن تقديره لجهود الدكتور الخشت فيما يتعلق بأمر تجديد الخطاب الديني وحوار الثقافات.

وقال الخشت، خلال المقابلة، أن التركيز على الجانب الروحي في الإنسان هو أفضل طريق للإخوة بين البشر ونبذ التعصب.