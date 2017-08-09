أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وفد كاثوليكي يهنئ رئيس جامعة القاهرة بمنصبه الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفد كاثوليكي يهنئ رئيس جامعة القاهرة بمنصبه الجديد

01:44 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

وفد كاثوليكي يهنئ رئيس جامعة القاهرة بمنصبه الجديد

القاهرة - أ ش أ:

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، وفدا كاثوليكيا ضم كلا من المستشرق الإيطالي الأب جوزيف سكاتولين، أستاذ التصوف الإسلامي في المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما، والدكتور إيمون كرايل الأستاذ بمعهد الدراسات الأسيوية الشرقية بجامعة زيورخ، والراهبة سميحة راغب مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك "راهبات كمبوني".

وقدم الوفد الكنسي التهنئة للدكتور محمد عثمان الخشت بمناسبة توليه رئاسة جامعة القاهرة ، كما تبادلا الحديث حول حوار الثقافات وما يتعلق بتجديد الخطاب الديني، وأعرب الوفد عن تقديره لجهود الدكتور الخشت فيما يتعلق بأمر تجديد الخطاب الديني وحوار الثقافات.

وقال الخشت، خلال المقابلة، أن التركيز على الجانب الروحي في الإنسان هو أفضل طريق للإخوة بين البشر ونبذ التعصب.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. جابر نصار في جامعة القاهرة لتهنئة "الخشت"

    أخبار

  • بعد إحالته للنيابة..ياسين لاشين يخضع للتحقيق بجامعة القاهرة الأحد

    أخبار

  • ​ماذا يعني إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات؟

    أخبار

  • جامعة القاهرة ترسل التسجيلات المنسوبة لياسين لاشين إلى النيابة العامة

    أخبار

إعلان

e3368ae164.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا