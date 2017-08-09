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وزيرة الدفاع الألمانية: الجيش ينمو من جديد

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مصراوي Masrawy

وزيرة الدفاع الألمانية: الجيش ينمو من جديد

01:48 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

وزيرة الدفاع الألمانية: الجيش ينمو من جديد

وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين

دريسدن، ألمانيا (د ب أ)
ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أنها ترى تطورا على الطريق الصحيح بالنسبة للأفراد بالجيش الألماني .

وقالت اليوم الأربعاء بعد زيارة أكاديمية ضباط الجيش بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا: "الجيش الألماني ينمو من جديد".

وأشارت إلى أنه تم تجاوز هدف وصول عدد الجنود إلى 170 ألف جندي منذ شهر يوليو الماضي، وقالت: "لدينا زيادة في عدد الضباط الذين تم تعيينهم بالجيش الألماني بنسبة خمسة بالمئة "، لافتة إلى أن ربع هذه التعيينات كانت لسيدات.

وخلال زيارة فون دير لاين للمنشأة التدريبية المركزية لضباط ومتدربين شاركت أيضا في ندوة هناك تناولت موضوع الاتحاد الأوروبي ودمج القوات.

وفي هذا السياق قالت الوزيرة الاتحادية إنه يتعين على أوروبا تحسين إدارة أمورها في مجال السياسة الأمنية وسياسة الدفاع بنفسها.

وأشارت إلى أن انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد كان بمثابة دعوة للاستيقاظ في أوروبا.

وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية أن هناك قدرة على إنجاز الكثير سويا؛ لأن هناك كثيرا من الروابط.

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