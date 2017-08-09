أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البحرين تنفي فتح مجالها الجوي للطيران القطري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البحرين تنفي فتح مجالها الجوي للطيران القطري

01:30 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

البحرين تنفي فتح مجالها الجوي للطيران القطري

البحرين تنفي فتح مجالها الجوي للطيران القطري

المنامة (أ ش أ)

نفت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، ما تم نشره من تقارير تفيد بفتح المنامة مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتبارا من أمس، وأكدت أن تلك الأخبار "غير صحيح ومخالف للواقع".

وقالت شئون الطيران - في بيان - "بالإشارة لما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص قيام البحرين بفتح مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتبارا من أمس، تؤكد شئون الطيران المدني إن ما تم نشره وتداوله من أخبار غير صحيح ومخالف للواقع، حيث أن الأجواء الوطنية السيادية للمملكة البحرين على الطائرات المملوكة والمسجلة في قطر، وجميع الممرات الجوية اعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة أنواعها من 11 يونيو الماضي ولم يطرأ عليها أي تغيير".

وأكد البيان أن شئون الطيران المدني قامت "بتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي في القاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية، والتي تضمنت تخصيص مسارات طوارئ اضافية أعالي البحار في اقليم البحرين لمعلومات الطيران وهو إجراء اتخذ من قبل البحرين لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كلفتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدارتها ولا يعني ذلك إطلاقا أن البحرين قد سمحت لمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية".

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرقاش لقطر: الاعتماد على "الضغط البعيد" لن يجدي

    أخبار

  • مبعوث أمير الكويت يتوجه إلى قطر

    أخبار

  • : ادعاء الخطوط القطرية دخولها أجواء المملكة من الغرب غير صحيح

    أخبار

  • اختتام التمارين العسكرية التركية القطرية بنجاح

    أخبار

إعلان

7e4937631b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة