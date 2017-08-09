البحرين تنفي فتح مجالها الجوي للطيران القطري

المنامة (أ ش أ)

نفت شئون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، ما تم نشره من تقارير تفيد بفتح المنامة مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتبارا من أمس، وأكدت أن تلك الأخبار "غير صحيح ومخالف للواقع".

وقالت شئون الطيران - في بيان - "بالإشارة لما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص قيام البحرين بفتح مجالها الجوي للخطوط القطرية اعتبارا من أمس، تؤكد شئون الطيران المدني إن ما تم نشره وتداوله من أخبار غير صحيح ومخالف للواقع، حيث أن الأجواء الوطنية السيادية للمملكة البحرين على الطائرات المملوكة والمسجلة في قطر، وجميع الممرات الجوية اعالي البحار مفتوحة للملاحة الجوية بكافة أنواعها من 11 يونيو الماضي ولم يطرأ عليها أي تغيير".

وأكد البيان أن شئون الطيران المدني قامت "بتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون والتنسيق مع مكتب منظمة الطيران المدني الدولي الإقليمي في القاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية، والتي تضمنت تخصيص مسارات طوارئ اضافية أعالي البحار في اقليم البحرين لمعلومات الطيران وهو إجراء اتخذ من قبل البحرين لضمان سلامة الحركة الجوية فوق المياه الدولية التي كلفتها منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدارتها ولا يعني ذلك إطلاقا أن البحرين قد سمحت لمرور الطيران القطري فوق أجوائها السيادية".