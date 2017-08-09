ضبط موظفين بـ"الهندسة الزراعية" يدخنون "الشيشة" بمقر عملهم في أسيوط
ضبط موظفين بـ"الهندسة الزراعية" يدخنون "الشيشة" بمقر عملهم في أسيوط
01:55 م الأربعاء 09 أغسطس 2017
أسيوط - أسامة صديق:
قاد العميد علاء عبدالجابر، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز ديروط بأسيوط، جولة تفتيشية داخل وحدة الهندسة الزراعية، وفور الدخول من البوابة فوجيء بموظفين يتعاطون "الشيشة" داخل مققر عملهم.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لرؤساء المدن والمراكز خلال الاجتماع الأخير، أول أمس، بضرورة المرور على المصالح والمؤسسات الحكومية لمتابعة انتظام سير العمل وحضور الموظفين.
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