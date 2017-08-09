أخبار عاجلة

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
مجلس الوزراء يحيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى مجلس الدولة -
«دانيلي» الإيطالية تنشئ مصنعا للحديد والصلب بقناة السويس -
تخصيص 437 ساحة لصلاة عيد الأضحى بالإسكندرية -
البناء والأخشاب تتهم وزير قطاع الأعمال بحرمان العمال من العلاوة -
عمال غزل المحلة يهاجمون رئيس «القابضة»: قضيتنا مش سياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط موظفين بـ"الهندسة الزراعية" يدخنون "الشيشة" بمقر عملهم في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط موظفين بـ"الهندسة الزراعية" يدخنون "الشيشة" بمقر عملهم في أسيوط

01:55 م الأربعاء 09 أغسطس 2017

أسيوط - أسامة صديق:

قاد العميد علاء عبدالجابر، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز ديروط بأسيوط، جولة تفتيشية داخل وحدة الهندسة الزراعية، وفور الدخول من البوابة فوجيء بموظفين يتعاطون "الشيشة" داخل مققر عملهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لرؤساء المدن والمراكز خلال الاجتماع الأخير، أول أمس، بضرورة المرور على المصالح والمؤسسات الحكومية لمتابعة انتظام سير العمل وحضور الموظفين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خطة لتعميم "المطبات الشوكية" لمنع السير عكس الاتجاه في أسيوط (صور)

    أخبار

  • بالصور.. بدء دراسة إنشاء مستشفى "السعودي الألماني" بتكلفة 1.5مليار

    أخبار

  • محافظ أسيوط يزور الدير المعلق في ختام احتفالاته (صور)

    أخبار

  • بالصور.. "الدسوقي": إنشاء طريق يربط بين أسيوط والطريق الصحراوي الغربي

    أخبار

إعلان

159fb1c7f7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

الأمم المتحدة تنتقد خطط الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة عبر المتوسط

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا