بالصور.. محافظ أسوان: ترميم 4 منازل تضررت من كسر خط مياه رئيسي

أسوان - إيهاب عمران:

تسبب كسر خط المياه الرئيسي بمنطقة الشلال صباح اليوم الأربعاء، إلى تدفق المياه داخل عدد من المنازل، ما أدى إلى حدوث تشققات وتصدعات بثلاثة منازل وانهيار جدار بمنزل رابع.

وتفقد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، موقع الكسر والمنازل المتضررة، ووجه المحافظ رئيس مدينة أسوان بالتعاون مع مديرية الإسكان في الإسراع بترميم هذه المنازل، على نفقة المحافظة، مع فتح غرفة عمليات في موقع أعمال الترميمات لحين الانتهاء منها.

وأضاف حجازي، أن المحافظة على أتم الاستعداد لتوفير سكن بديل في عمارات إسكان الإيواء العاجل، للأسر المتضررة، لحين انتهاء أعمال ترميم منازلهم.

ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي، بمعاينة المنازل وحصر التلفيات والأضرار التي تعرضت لها الأسر المقيمة، تمهيدًا لصرف التعويضات المناسبة طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

